رئيس النيابة الادارية يختتم فعاليات دورة بيئة مؤسسية رقمية آمنة

شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤، فعَّاليات ختام دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، وتنمية الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أكد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة، موجهاً الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة التحول الرقمي.

تلك الدورة التدريبية عقدت على مدار يومي ١٨ ، ١٩ فبراير الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد "٤٤"من أعضاء النيابة الإدارية، من درجتي وكيل عام ووكيل عام أول.

ألقى سلسلة محاضرات الدورة، الدكتور محمد محسن - محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالمعهد الأمني للتنمية البشرية.

وفي الختام سلّم حافظ عباس - رئيس الهيئة، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين من أعضاء النيابة الإدارية.

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