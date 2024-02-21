بالروب الأسود.. أول ظهور لـ كهربا برفقة شقيقته

نشر محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صور من تحضيرات حفل زفاف شقيقته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهر كهربا مرتديا روب ستان أسود برفقة شقيقته اثناء التحضيرات للزفاف، وعلق قائلا :" اختي الكبيرة وامي وسندي اللي طول عمرها في ظهري وواقفة جنبي ومسبتنيش ولا لحظه ربنا يفرحلي قلبك ياحبيبتي ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.