عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمانة العامة للجامعة العربية تسلم الرئيس الصومالي رسالة من أبو الغيط

السفير الذوادي يسلم
السفير الذوادي يسلم الرئيس الصومالي الرسالة الخطية

صرح السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي أنه قدم اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو رسالة خطية موجهة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية من أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم ٨٩٨٨ بتاريخ ١٧ /١ / ٢٠٢٤ المعنون " دعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها".

وذكر السفير الذوادي أنه نقل إلى الرئيس الصومالي الاجراءات والتحركات المختلفة التي قامت بها جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية دعماً للمواقف الصومالية وتنفيذاً للقرار العربي المشار إليه، بما فيها الخطابات الموجهة من السيد الأمين العام إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير ٢٠٢٤ وإلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، واستعرض الجهود المختلفة لبعثات الجامعة العربية في مختلف عواصم العالم مع الدول والمنظمات ذات الصلة.

وأضاف الذوادي أن الوفد استمع إلى رؤية تفصيلية لفخامة الرئيس حسن شيخ حول شكل ومضمون عمل المجموعة الوزارية التي أنشأها قرار مجلس الجامعة، وكذلك للتعاون بين الجامعة العربية وجمهورية الصومال، ونقل إلى الرئيس دعم السيد الأمين العام الكامل لهذه الرؤية الصومالية الهادفة إلى تعزيز أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها الاقليمية.

ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريراً إلى الأمين العام تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في اجتماع شهر مارس القادم ومن ثم رفعه إلى القمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

طائرة بعثة النادي الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا.. واحتمال تأجيل مباراة ميدياما

ترشيحاتنا

خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

10 أعمال تعادل قيام الليل .. لا تغفل عنها ونحن في شعبان

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ