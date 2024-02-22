وزير السياحة و الآثار يفتتح 17 معمل بحثي بـ المتحف القومى للحضارة المصرية

يفتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسي ، اليوم الخميس المعامل العلمية البحثية الخاصة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، بحضور قيادات الوزارة والأثريين.

تضم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة فى التحاليل الدقيقة والتى تخدم العمل فى المجال الأثرى وكذلك البحث العلمى فى جميع المجالات المختلفة.

المتحف القومى للحضارة المصرية

وينشر “صدى البلد” المعامل البحثية المتخصصة فى المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط ، و التى تضم الأتي :

وحدة الميكروسكوبات

تقدم وحدة الفحص المجهري لدينا خدمة شاملة للباحثين وتوفر الدعم الفني والمنهجي في تطوير المشاريع التي تتطلب هذه التقنيات مثل علم الأحياء والجيولوجيا والهندسة والطب وعلم الآثار. تحتوى الوحدة على: الميكروسكوب المجسم ، الميكروسكوب المعدني المقلوب، الميكروسكوب المستقطب، الميكروسكوب الفلورسنتي.

وحدة الفصل الكروماتوجرافي

تقوم وحدة الكروماتوجرافي بفصل وتحديد والقياس الكمي للمواد العضوية الموجودة في العينة. لذلك تستخدم لتحليل مجموعة واسعة من المواد العضوية ، بما في ذلك الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والراتنجات والشموع والأصباغ والمستخلصات النباتية والدهون الحيوانية والجزيئات الحيوية الأخرى. تحتوي الوحدة على جهازين رئيسيين (UPLC-ToF) و (GC-MS-HS).

معمل الحمض النووى القديم

يعتبر معمل الحمض النووى القديم أول مختبر مرجعي في إفريقيا لدراسة الحمض النووي القديم للإنسان والحيوان والنبات. يهدف المختبر لتأسيس طرق متطورة لإستخلاص وتحليل العينات البيولوجية الأثرية المختلفة لإرسائها مستقبلاً كتحليل روتيني. كما يقوم المعمل بدراسة القرابة البشرية بالإضافة إلى دراسة الأمراض فى البيئة فى مصر القديمة. يحتوى المعمل على العديد من الاجهزة المتطورة والمتخصصة فى تحاليل الحمض النووى.

معمل الكربون المشع

تعتبر وحدة الكربون المشع وحدة فريدة من نوعها لما لها من أهمية كبيرة حيث يمكن من خلالها تأريخ المواد الأثرية العضوية مثل: البردي والمخطوطات والخشب والفخار وبعض المواد الأخرى عن طريق الكربون المشع كما يمكن استخدمها فى التفرقة بين القطع الفنية الأصلية والمزيفة.



معمل الميكروبيولوجى



يقوم المختبر بعزل وتعريف الأنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة من جميع أنواع العينات المختلفة. كما يدرس المختبر أفضل الطرق الممكنة لمعالجة التلوث الميكروبى في البيئة والقضاء عليه. كما يسمح المعمل للباحثين والدارسين بإجراء بعض الإختبارات المتعلقة بدراسة علم الأحياء الدقيقة

معمل التحليل الطيفي الجزيئي

يقوم المعمل بتحليل المواد العضوية والتعرف على البروتين و ما يحتويه من أحماض أمينية والصبغات وقياس مدى جودة المنتجات المختلفة وكذلك يستخدم في التحاليل الخاصة بالأبحاث الطبية الحيوية مثل صناعة الدواء والأبحاث العلمية الأكاديمية. يحتوى المعمل على جهازيين رأسيين هما : مطياف الأشعة فوق البنفسجية/المرئية والمطياف الضوئي المتفلور

معمل التحليل الحراري

يمكن استخدام وحدة التحليل الحراري في قياس وزن العينة في درجات حرارة مختلفة وتعيين الفقد في الوزن مع ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لدراسة الثبات الحراري للمستحضرات الدوائية وتعريف أفضل للمياه المرتبطة والحرة في المستحضرات الدوائية وتدفق الحرارة في المواد المختلفة و تعيين درجة التزجج والسعة الحرارية و درجة الانصهار وكذلك درجة النقاوة للمادة. يحتوى المعمل على بعض الأجهزة مثل TGA))‘ (DMA)‘ (DSC) ‘(TGA- FT-IR microscopy).

معمل تحليل العناصر

يختص هذا المعمل بتحليل معظم عناصر الجدول الدورى وخاصًة المعادن الثقيلة والعناصر النادرة وكذلك النظائر، تتضمن عملية تحديد وتقدير العناصر عند مستويات تركيز منخفضة للغاية تصل إلى جزء لكل تريليون جزء من العينة. تستخدم عملية تحليل العناصر فى مجالات عديدة، مثل صناعة الأغذية وتحليل مياه الشرب وفي مجالي الصيدلة والطب الحيوي. كذلك يمكن استخدام تحليل النظائر لمعرفة نسب النظائر التي تستخدم في التأريخ الجيولوجي للصخور.

يحتوى المعمل على جهازين رأسيين هما : Atomic Absorption Spectrometer و (LA-ICP-MS)

معمل الأشعة السينية

يستخدم جهاز التصوير بالأشعة السينية فى دراسة المحنطات المختلفة عن طريق تصوير العظام وتحديد أماكن الكسور بها وتحديد الأجسام الصلبة الموجودة داخل الجسم كما يمكن استخدم الجهاز كذلك فى التفرقة بين اللوحات الحقيقية والمزيفة.

معمل مطياف الرامان

وحدة تقوم بتحليل المواد الكيميائية والمعدنية والأحجار الكريمة وغيرها من المواد بطريقة غير متلفة وهو مفيد بشكل غير عادي في مجال علم الآثار والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والجيولوجيا وعلم المعادن والمواد الكربونية وأشباه الموصلات والخلايا الحيوية وبنية العظام وخلايا الدواء وغيرها.

معمل قياس حجم الجسيمات

يعد Mastersizer 2000 حلاً عمليًا وموثوقًا وهامًا لقياس حجم الجسيمات وتوزيع حجم الجسيمات للمواد. إنه أحد الأجهزة التي تلبي احتياجات الصناعة اليومية لتحديد حجم الجسيمات.

وحدة الأنوكسيا

وحدة متخصصة فى تعقيم الأثار والقطع الفنية عن طريق إستبدال غاز الأكسجين بغاز النيتروجين الخامل الذي يعتبر ساما لمعظم الحشرات التى قد يحتوها الأثر مع الأخذ فى الإعتبار أن غاز النيتروجين ليس له أى تأثير على القطع الأثرية و الفنية ولذلك تعتبر أحد طرق مكافحة الحشرات التي تتميز بسعرها المنخفض وآمنها على المعروضات.

معمل النباتات الأثرية

يقوم المعمل بدراسة النباتات الأثرية الناتجة من الحفائر المختلفة وتحديد نوع الأصناف النباتية بغرض الدراسة والتوثيق الأثرى للنباتات المختلفة وإعادة تخيل البيئة النباتية قديماً.، كما يمكنه إستضافة الدارسين لدراسة العينات الخاصة بمشاريعهم البحثية

معمل البقايا الادمية

يهتم معمل البقايا الأدمية في المتحف القومي للحضارة المصرية بدراسة البقايا البشرية، ويستخدم تقنيات الأنثروبولوجيا الفيزيقية لتحديد أصول البشر وأعمارهم ومعدلات الوفيات في المجتمعات القديمة وصولا إلي فهم علمي أوسع للحياة القديمة وكيفية تفاعل البشر مع بيئاتهم، كما يهتم بدراسة انتشار وأصل الأمراض التي أثرت على البشر لقرون من الزمان، مما يعزز من معرفتنا بالصحة والمرض في الأجيال والمجتمعات السابقة ويعطي إجابات عن بعض الأسئلة الطبية في عصرنا الحالي عن تطور الأمراض ونشاتها . ويستخدم المعمل في دراسة الانسان القديم الأساليب العلمية غير المتلفة مثل الأشعة والقياسات الحيوية ، والتحاليل الكيميائية الحيوية والميكروسكوبية.

المعمل المتنقل

هى وحدة فريدة من نوعها فى مصر حيث تنتقل الوحدة إلى الموقع للقيام بالتحاليل المتنوعة مثل إكتشاف العناصر وتركيزها في أي عينة ، تحديد أصل أو عمر المقتنيات الفنية، تحليل التربة، وتحليل الأصباغ، تحديد نسب المعادن الثقيلة في المواد وكذلك الاختبار النهائي للمنتجات الصناعية، تصوير المحنطات، تضم الوحدة : جهاز مطياف الرامان، جهاز الأشعة السينية، جهاز تفلور الأشعة السينية، جهاز مطياف الأشعة تحت الحمراء

معمل التحضيرات

هو معمل يحتوى على العديد من الأجهزة المساعدة التى قد يحتاجها الباحث فى بعض الإختبارات الخاصة بمشروعه العلمى مثل جهاز قياس اللزوجة، جهاز الفصل روتارى، جهاز التجفيد، جهاز تقطير الماء، جهاز التعقيم بالحرارة، الحمام المائى،جهاز الطرد المركزى، مطحنة

البنك الحيوي

هو وحدة مرجعية لحفظ المواد الحيوية من الكائنات المختلفة كأحد الركائز الأساسية في بحوث علوم الحياة وفي حفظ الأصول الجينية للكائنات المختلفة. وحفظ عينات من كائنات قابلة للإندثار (مثل بعض أنواع النباتات والحيوانات البرية أو النادرة أو الميكروبات ذات الخصائص المتفردة). يقوم البنك بحفظ العينات في إطار تصنيف فهرسي متكامل وتوثيق علمي دقيق.

