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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة كأس العالم لسلاح الشيش باستاد القاهرة

صدى البلد

 

 انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش اليوم الخميس والتي تقام على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بداية من اليوم وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.


وتقام فعاليات اليوم الأول للفردي على صعيد السيدات وتشهد إقامة منافسات دور المجموعات والأدوار التمهيدية من الساعة التاسعة صباحًا على أن يتم إقامة الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.


ويمثل مصر اليوم على صعيد السيدات كل من يارا الشرقاوي، نهى هاني، ملك حمزة، سارة عمرو حسني، مريم الزهيري، جنى بالي، سلمى هاني، لجين خالد، سارة الملاح، جنى إيهاب، مريم قاصد، فرح ياسر، فاطمة جادو، هنا حسام الدين، فاطيما وهبة، لارا محمد، الاء شلبي، هانيا عبدالجيد، نور أبوليلة، كارما أبودنيا وأروى يوسف.


وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.


والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.


يذكر أن مصر نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.


ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية.

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