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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اليوم .. "التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للصحافة

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، وذلك نظراً لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنيين.

 


وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات  الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

 


يدير الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، ويشارك في الورشة، كلا من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والنائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهية الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة ومنى قشطه وأسماء عبد الله، أعضاء التنسيقية.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورشة عمل الصحافة

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