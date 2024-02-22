كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية وتكبدها خسائر فادحة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة متمركزة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنها اشتبكت مع أفراد القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وفق ما أوردت وكالة صفا الفلسطينية.

وأكدت القسام أن مجاهديها قتلوا 3 جنود في استمرار لنزيف الجيش الإسرائيلي مع استمرار ضربات المقاومة.