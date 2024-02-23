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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن البحر الأحمر يوزع بطاطين على المستحقين في مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، عددا من البطاطين على المستحقين والأسر الأكثر احتياجا بمدينة مرسى علم، في إطار مبادرة "شتاء دافئ"، استكمالًا للخطة التي تنفذها أمانة الحزب بالمحافظة وتستهدف تعزيز المبادرات المجتمعية لخدمة الأهالي وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا. 

وقال رمضان الميثاق، أمين الحزب بمدينة مرسى علم، إن التوزيع شمل عددا من المناطق المختلفة بالمدينة استكمالا لما يقدمه الحزب من الخدمات المجتمعية بنطاق محافظة البحر الأحمر.

وأكد طارق القرباوي، أمين التنظيم بالمدينة، أن المبادرات المجتمعية التي ينفذها حزب مستقبل وطن مستمرة لخدمة المجتمع والمواطن البسيط وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الحزب، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ كامل مراحل مبادرة "شتاء دافئ".

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