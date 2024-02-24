العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى الأول للتحول الرقمي باسطنبول مارس المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الأول للتحول الرقمي بعنوان"دور وأهمية الثقافة الرقمية في تعزيز سياسات التحول الرقمي: الفرص والتحديات، خلال الفترة من 3-5 مارس المقبل، باسطنبول - تركيا، بحضور نخبة من المستشارين وأصحاب الخبرات والاختصاص وعدد من وكلاء الوزارات، مديرين العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، والمستشارين ومديري الإدارات في مجال التواصل الحكومي والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومسؤولي إدارات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات.

يهدف الملتقى إلى توفير منصة حوارية لتبادل الأفكار والتجارب، تعزيز الفهم المشترك لكيفية تشكيل مستقبلنا الرقمي في ظل عالم تسيطر عليه المنصات الرقمية ورأسماليات الابتكار والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، تسليط الضوء على دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، استكشاف الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه التحول الرقمي وكيفية تجاوزها باستخدام الثقافة الرقمية، فهم أعمق لمفهوم الهوية والمواطنة الرقمية ودورها الحيوي في تشكيل وتعزيز المجتمعات الرقمية، تطوير استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية لتعزيز الانتشار والتفاعل والمشاركة الإيجابية، تأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، وتجربة المستخدمين ودور نقل التكنولوجيا وتوطينها في تعزيز الاستدامة الرقمية.

ويتناول الملتقى عدة محاور منها دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، الثقافة الرقمية والفرص/التحديات، الهوية في العصر الرقمي، المواطنة الرقمية: الحقوق والواجبات في العالم الرقمي، استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية، تجربة المستخدم وتأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، دور التشريعات في تطوير الثقافة الرقمية، دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في نشر الثقافة الرقمية.