عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى الأول للتحول الرقمي باسطنبول مارس المقبل

الملتقى العربي الأول
الملتقى العربي الأول للتحول الرقمي

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الأول للتحول الرقمي بعنوان"دور وأهمية الثقافة الرقمية في تعزيز سياسات التحول الرقمي: الفرص والتحديات، خلال الفترة من 3-5 مارس المقبل، باسطنبول - تركيا، بحضور نخبة من المستشارين وأصحاب الخبرات والاختصاص وعدد من وكلاء الوزارات، مديرين العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، والمستشارين ومديري الإدارات في مجال التواصل الحكومي والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومسؤولي إدارات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات.

يهدف الملتقى إلى توفير منصة حوارية لتبادل الأفكار والتجارب، تعزيز الفهم المشترك لكيفية تشكيل مستقبلنا الرقمي في ظل عالم تسيطر عليه المنصات الرقمية ورأسماليات الابتكار والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، تسليط الضوء على دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، استكشاف الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه التحول الرقمي وكيفية تجاوزها باستخدام الثقافة الرقمية، فهم أعمق لمفهوم الهوية والمواطنة الرقمية ودورها الحيوي في تشكيل وتعزيز المجتمعات الرقمية، تطوير استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية لتعزيز الانتشار والتفاعل والمشاركة الإيجابية، تأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، وتجربة المستخدمين ودور نقل التكنولوجيا وتوطينها في تعزيز الاستدامة الرقمية.

ويتناول الملتقى عدة محاور منها دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، الثقافة الرقمية والفرص/التحديات، الهوية في العصر الرقمي، المواطنة الرقمية: الحقوق والواجبات في العالم الرقمي، استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية، تجربة المستخدم وتأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، دور التشريعات في تطوير الثقافة الرقمية، دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في نشر الثقافة الرقمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

ترشيحاتنا

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر منوف

35 قضية اتجار بـ12 مليون جنيه.. الداخلية تحاصر مافيا الدولار

أزمة في الأهلي بسبب إصابة ياسر إبراهيم

هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

هل ستصل للشكوى.. موقف نهائي من روي فيتوريا لاتحاد الكرة المصري| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ