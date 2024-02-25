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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير صلاح حليمة: القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة أهمها الإرهاب والصراعات المسلحة

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

أكد  السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد تطورات الأوضاع في عدد من المناطق، والتي تشهد صراعات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن هناك تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على معدلات النمو والاقتصاد داخل القارة.


وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن العلاقة بين مصر وإريتريا، علاقات استراتيجية، مؤكدا أنه تم بين الرئيس السيسي والرئيس الإريتري مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل الحل. 

السفير صلاح حليمة القارة الافريقية صراعات مسلحة التغيرات المناخية جائحة كورونا

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