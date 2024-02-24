صلاح حليمة عن زيارة رئيس إريتريا لمصر: لها أهمية بالغة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقة بين مصر وإريتريا قوية وممتدة منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية.

وأضاف صلاح حليمة، خلال مداخلة الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين البلدين ستشهد دفعة كبيرة، خصوصا في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا، خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات، منوها إلى أن زيارة الرئيس الإريتري لها أهمية بالغة.

وأوضح أن الأمن سيسطر على الزيارة، خصوصا مع التطورات التي تحدث في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، والتي امتدت إلى منطقة البحر الأحمر وجنوبه.



وتابع: “من المواضيع التي يمكن أن التطرق إليها مكافحة الإرهاب وارتباطها بمنطقة الساحل الأفريقي والأزمة في السودان”.



