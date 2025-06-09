قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين.. احرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
عبد الرحمن محمد

مواقيت الصلاة.. يبحث كثير من المسلمين خلال هذه الأيام عن مواقيت الصلاة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى ليحافظوا على أداء الصلاة في موعدها، أو في جماعة بالمسجد. 

ووردت عدة أحاديث نبوية شريفة تبيّن فضل التبكير إلى الصلاة وفضل من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» رواه البخاري ومسلم.

وفي شرح معنى "التهجير" الوارد في الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله إنه يُقصد به التبكير إلى الصلاة عمومًا، أيًّا كانت الصلاة، وهو ما رجحه أيضًا ابن عبد البر، بينما رأى بعض العلماء أن المقصود هو التبكير لصلاة الظهر تحديدًا في أول وقتها، مشتقًا من لفظ "الهاجرة" التي تقع في شدة الحر عند منتصف النهار، إلا أن الرأي الأول هو الأرجح عند جمهور العلماء.

ويُعد التهجير إلى المسجد من أسباب نيل أجر انتظار الصلاة، والمكث في المسجد، واستمرار دعاء الملائكة للعبد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يُحدث» رواه البخاري ومسلم.

كما ينال المبكر فضيلة الصلاة في الصف الأول، وفضيلة موافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة، حيث قال رسول الله ﷺ: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.

مواقيت الصلاة اليوم 

القاهرة:
• الفجر: 4:08 ص
• الظهر: 12:54 م
• العصر: 4:30 م
• المغرب: 7:56 م
• العشاء: 9:29 م

الإسكندرية:
• الفجر: 4:08 ص
• الظهر: 12:59 م
• العصر: 4:38 م
• المغرب: 8:04 م
• العشاء: 9:39 م

أسوان:
• الفجر: 4:25 ص
• الظهر: 12:48 م
• العصر: 4:07 م
• المغرب: 7:35 م
• العشاء: 9:00 م

الإسماعيلية:
• الفجر: 4:02 ص
• الظهر: 12:50 م
• العصر: 4:27 م
• المغرب: 7:53 م
• العشاء: 9:27 م

التبكير إلى الصلاة تكبيرة الإحرام إدراك تكبيرة الإحرام مواقيت الصلاة اليوم التبكير لصلاة التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم دراجه بخارية وسيارة بالدقهلية

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالدقهلية

أنبوبة غاز من الحادث

أمن الجيزة ينقذ منطقة الوراق من كارثة بعد محاولة شخص إشعال أنبوبة غاز بسبب خلاف مع جارته

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد