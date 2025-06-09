مواقيت الصلاة اليوم الإثنين.. احرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

مواقيت الصلاة.. يبحث كثير من المسلمين خلال هذه الأيام عن مواقيت الصلاة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى ليحافظوا على أداء الصلاة في موعدها، أو في جماعة بالمسجد.

ووردت عدة أحاديث نبوية شريفة تبيّن فضل التبكير إلى الصلاة وفضل من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» رواه البخاري ومسلم.

وفي شرح معنى "التهجير" الوارد في الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله إنه يُقصد به التبكير إلى الصلاة عمومًا، أيًّا كانت الصلاة، وهو ما رجحه أيضًا ابن عبد البر، بينما رأى بعض العلماء أن المقصود هو التبكير لصلاة الظهر تحديدًا في أول وقتها، مشتقًا من لفظ "الهاجرة" التي تقع في شدة الحر عند منتصف النهار، إلا أن الرأي الأول هو الأرجح عند جمهور العلماء.

ويُعد التهجير إلى المسجد من أسباب نيل أجر انتظار الصلاة، والمكث في المسجد، واستمرار دعاء الملائكة للعبد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يُحدث» رواه البخاري ومسلم.

كما ينال المبكر فضيلة الصلاة في الصف الأول، وفضيلة موافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة، حيث قال رسول الله ﷺ: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.

مواقيت الصلاة اليوم

القاهرة:

• الفجر: 4:08 ص

• الظهر: 12:54 م

• العصر: 4:30 م

• المغرب: 7:56 م

• العشاء: 9:29 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:08 ص

• الظهر: 12:59 م

• العصر: 4:38 م

• المغرب: 8:04 م

• العشاء: 9:39 م

أسوان:

• الفجر: 4:25 ص

• الظهر: 12:48 م

• العصر: 4:07 م

• المغرب: 7:35 م

• العشاء: 9:00 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:02 ص

• الظهر: 12:50 م

• العصر: 4:27 م

• المغرب: 7:53 م

• العشاء: 9:27 م