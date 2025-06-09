رئيس بورفؤاد يكشف لصدى البلد تفاصيل تطوير شاطئ المدينة لزيادة الجذب السياحي

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، خلال تصريحات صحفية لـ"صدى البلد"، أن أجهزة المدينة استعدت مبكراً لتجهيز الساحة الرئيسية بمدينة بورفؤاد ساحة مسجد بورفؤاد الكبير لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ،موضحاً بأن التجهيزات شملت تجهيز الساحة بالمصليات المناسبة، وتوفير أماكن مخصصة للسيدات، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة، بما يعزز من روحانية المناسبة ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين بسلاسة، والتي شهدت تواجد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد كبير من الاجهزة والقيادات التنفيذية والحزبية والشعبية والآلاف من أبناء المحافظة وسط إشادة واسعة بالتنظيم الجيد والخروج بالمظهر المشرف والحضاري لأحد أقدم الساحات على مستوى المحافظة.

رئيس مدينة بورفؤاد : يثني على جهود الأجهزة التنفيذية في تجهيز ساحة صلاة العيد الرئيسية

وأوضح رئيس مدينة بورفؤادبأن هناك خطة عمل محكمة تشمل ميداني لكافة الاجهزة المعنية بالمدينة عقب صلاة العيد حتى الآن تتابع على مدار الساعة أعمال النظافة ورفع المخلفات المنزلية أولا بأول، فضلاً عن الجاهزية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، موضحاً بأنه تم تخصيص وردية عمل كاملة بسيارة منفصلة مخصصة لرفع كافة مخلفات ذبح الأضاحي على مدار الساعة للحفاظ على البيئة المحيطة.

وفي سياق متصل، نوه الدكتور إسلام بهنساوي، أن شاطئ بورفؤاد لم تمتد له يد التطوير منذ 40 عاما تقريباً، مشيراً إلى أنه جار العمل في تنفيذ خطة شاملة يتم من خلالها رفع كفاءة و تطوير امتداد شاطئ بورفؤاد، بما يسهم في زيادة عناصر الجذب السياحي، لمدينة بورفؤاد، و يحقق الاستغلال الأمثل من الشاطئ سياحيا، لافتا أن الشاطئ بعد تطويره سيقدم خدمة مميزة لأهالى بورسعيد وزوارها.

بهنساوي : حملات نظافة مكثفة لكافة قطاعات المدينة على مدار اليوم ويؤكد رفع مخلفات ذبح الأضاحي يتم على مادر 24 ساعة

كما أشار رئيس مدينة بورفؤاد ، بأن الإدارات المعنية بالمدينة قد وضعت دراسة وافية، لمقترح تطوير الشاطئ بطول 1200 متر بحيث تم تنفيذ تصميم موحد لجميع الكافتريات والشماسي أيضاً بطول الشاطئ، فضلاً عن استمرار الجهود في رفع كفاءة دورات المياه العامة وتجهيز ساحات مخصصة لإنتظار السيارات، وتكثيف المناطق الشجرية خاصة بعد أن أصبحت تستقبل كبرى الأحداث والفعاليات المحلية و الدولية، والتي كان من أهمها استقبال بطولة العالم للخماسي الحديث.

وأكمل الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن مردود المشروع سيغير وجه مدينة بورفؤاد وإعادة صياغة الاستثمار على الشاطئ بشكل جديد، ويحد من العشوائية وعدم الاستفادة من الشاطئ فى الوقت الحالى ، مضيفاً بأن الشاطئ يعد من الشواطئ الشعبية ورغم بساطته إلا أنه واجهة لزوار المحافظة ويحظى باهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ، منوهاً إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين صورة شاطىء بورفؤاد وتحقيق ما يتمناه المواطن البورفؤادي للاستمتاع برؤية البحر .

وعلى صعيد اخر ، وجه رئيس مدينة بورفؤاد الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية المعاونة خلال عيد الأضحى المبارك ، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهاراً لفرض الانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمدينة بورفؤاد أمام أبنائها وزوارها، فضلاً عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى،

وقال الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية حققت مستوى رضا كبير لدي المواطنين، و إشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمدينة بورفؤاد أمام مواطنيها وزائريها مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تقوم بحملات متواصلة بنطاق المدينة والمناطق التي شهدت إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الى تنظيم حملات مكثفة اسبوعية لرفع كفاءة مقابر المدينة والتى تضم 1650 مقبرة وتقام على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تم رفع وازالة عدد أطنان من المخلفات وتقليم كافة المسطحات الخضراء فضلاً عن عمل مظلات خشبية بطول طريق المدخل الرئيسى ومقاعد متحركة لكبار السن ثابتة ومتحركة غير القادرين، لتمكينهم من مواصلة الزيارة.

كما تابع رئيس مدينة بورفؤاد بأن مساكن الفيروز تعد من التجمعات العمرانية الحديثة المقامة على ارض مدينة بورفؤاد ومن المتوقع عند اكتمال تسكين كافة الوحدات يبلغ عدد السكان 80 الف مواطن ، قائلاً احرص اسبوعيا على التواجد الميداني هناك ، مشيداً بالتعاون المثمر لأهالي منطقة الفيروز مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين الأهالي والأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي بأن المدينة حققت معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، حيث شهدت المدينة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية ،فضلاً عن تطوير منطقة الحزب الوطني وتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات ، موضحا أن مشروع رفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة يسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمدينة.