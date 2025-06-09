نشاط مكثف لرئيس وقيادات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى

واصل مركز البحوث الزراعية جهوده وأنشطته من خلال الزيارات الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة وتفقد الزراعات ومتابعة البرامج البحثية ودعم المزارعين.

وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل البحثي والميداني ومتابعة تنفيذ البرامج العلمية.



وتفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، لمتابعة البرامج البحثية للمحاصيل المختلفة، كما قامت قيادات المركز بزيارات ميدانية مكثفة لمحطات البحوث الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تأكيدا على أهمية العمل البحثي التطبيقي في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



يأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الأداء وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، فضلا عن استمرار جهود دعم المزارعين.



واستهل رئيس مركز البحوث الزراعية جولاته بتفقد محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، حيث تابع عن كثب سير العمل في البرامج البحثية المختلفة، واطّلع على تجارب المحاصيل الحقلية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف.



وشدد خلال لقائه بالباحثين على ضرورة تكثيف الجهود العلمية لمواجهة التحديات الزراعية الراهنة وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.



في سياق متصل.. تفقد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز للإنتاج محطة بحوث النوبارية، حيث تابع برامج الإنتاج الحيواني، وناقش ملفات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.. مشددا على أهمية الاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين السلالات.



كما تفقد مدير معهد المحاصيل السكرية محطة سخا، والبرامج البحثية الخاصة بالمحاصيل السكرية، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية المرتبطة بترشيد استهلاك المياه وتحسين معامل الاستخلاص.



وفي محطة بحوث الجميزة، تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية تنفيذ البرامج البحثية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك زارها الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمحطات، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز كفاءة الأداء البحثي بالمحطة.



من جانبه.. تفقد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، محطة النوبارية للمحاصيل الحقلية، حيث تفقد التجارب الفنية المتعلقة بمحصول القطن، وأكد أهمية الحفاظ على نقاوة الأصناف وتطوير طرق الزراعة الآلية.



أما في صعيد مصر، تفقد الدكتور محسن أبورحاب مدير معهد أمراض النبات محطة سدس، حيث التقى بالباحثين وتابع البرامج الصيفية الخاصة بمكافحة الأمراض النباتية، مؤكداً أهمية تقديم الدعم الفني للمزارعين في موسم النمو الحالي.



وفي محافظة سوهاج.. تابع الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، البرامج البحثية في محطة جزيرة شندويل، وتفقد التجارب الزراعية المرتبطة بالمحاصيل البستانية، مشددًا على أهمية دعم إنتاج الفاكهة والخضروات ذات الجودة العالية والأسواق التصديرية.



واختتم سلسلة الزيارات د الدكتور ياسر الحميري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، الذي قاد برنامج زيارة مكثف إلى محطات كوم امبو والمطاعنة والمراكز الإرشادية التابعة لها، حيث تابع تنفيذ الأنشطة الإرشادية والبحثية، وناقش مع الفرق العلمية التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات في مناطق الصعيد.

