نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار البطاطس تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، لكنه توقع ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن البطاطس تُزرع مرة واحدة سنويًا، ويتم حصادها خلال شهري يناير وفبراير، ثم تُخزن في الثلاجات أو يُصدر جزء من إنتاجها إلى الخارج.

الخضروات

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى عمليات التخزين في الثلاجات، إلى جانب زيادة كميات البطاطس المصدرة، موضحًا أن البطاطس تُعد أكبر الخضروات تصديرًا من مصر، وثاني أكبر محصول تصديري بعد الموالح.

مصر تصدر مليون طن

وأشار إلى أن مصر تصدر نحو مليون طن من البطاطس سنويًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل أمرًا إيجابيًا ويدعم الاقتصاد الوطني.