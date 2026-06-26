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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس؟

البطاطس
البطاطس
ريهام قدري

البطاطس من الاكلات الاكثر انتشارا على الموائد، فهي تدخل في إعداد العديد من الوجبات، كما تتميز باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة. وعند تناولها بطريقة صحية، مثل السلق أو الشوي، يمكن أن تقدم فوائد عديدة للجسم.

تمد الجسم بالطاقة

تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، لذلك تعد خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي متوازن.

تدعم صحة القلب

تعد البطاطس مصدرا جيدا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، كما يساهم في دعم وظائف القلب والعضلات، وقد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

تعزز صحة الجهاز الهضمي

عند تناول البطاطس بقشرتها، يحصل الجسم على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزيز حركة الأمعاء، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

تقوي المناعة

تحتوي البطاطس على فيتامين C، الذي يلعب دورا مهما في دعم الجهاز المناعي، كما يساعد في حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة، ويساهم في تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد.

تساعد على الشعور بالشبع

تتميز البطاطس المسلوقة أو المشوية بقدرتها على زيادة الإحساس بالشبع، ما قد يساعد في تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، خاصة عند تناولها دون إضافات عالية الدهون.

تدعم صحة العضلات والأعصاب

تحتوي البطاطس على فيتامين B6، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز العصبي، كما يساعد الجسم على إنتاج بعض النواقل العصبية المهمة.

هل تختلف الفائدة حسب طريقة الطهي؟

طريقة إعداد البطاطس تؤثر بشكل كبير في قيمتها الغذائية. فالبطاطس المسلوقة أو المشوية تحتفظ بمعظم فوائدها، بينما يؤدي القلي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون، ما قد يقلل من فوائدها الصحية عند الإفراط في تناولها.

اعتدال الكمية هو الأفضل

رغم فوائد البطاطس، فإن الإفراط في تناولها، خاصة المقلية أو المصنعة، قد يساهم في زيادة السعرات الحرارية والدهون والصوديوم. لذلك ينصح بتناولها باعتدال، مع الحرص على إعدادها بطرق صحية وإدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

البطاطس بطاطس مقلية فوائد البطاطس بطاطس

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