طريقة عمل طعمية البطاطس زى المحترفين

نعرض طريقة عمل طعمية البطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمه برنامج على قد الايد على قناه سي بي سي سفرة

المقادير

● بطاطس مبشورة

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيض

● كمون ناعم

● كزبرة جافة ناعمة

● ملح

● فلفل أسود

● دقيق

● كزبرة خضراء

● شبت مفروم

● بقدونس مفروم

● سمسم محمص

● زيت للقلي

طريقة عمل طعمية بطاطس

في الكبة خلط البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والخضرة والدقيق والملح والفلفل الأسود.

عند الحصول على قوام متماسك تشكل أقراص ويضاف لها السمسم حسب الرغبة

تقلى الطعمية في الزيت في إناء على النار وتقدم ساخنة عند النضج