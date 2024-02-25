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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير الري بشأن تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف

النائبة أسماء سعد
النائبة أسماء سعد الجمال

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الري ، بشأن تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف في محافظة الجيزة، حيث أن مسافة ٧ كيلومتر يوجد بها انهيارات في الجزء المؤهل داخل الكتلة السكنية مما يمثل خطراً على الجسور والبنية التحتية الملاصقة لها ، وكذلك خطر اندفاعات مياه الأمطار داخل مجرى مخر السيل يمثل خطر  يمثل خطر بوضعه الحالي على غرق الكتلة السكنية بقرية الأقواز وعزبة الجمال وعزبة الشيمي. 

وكانت نائبة الوفد قد تقدم بطلب إحاطة النائبة أسماء الجمال تطالب بتأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى.

وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب إحاطة أخر لكلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، محافظ الجيزة، وزير التنمية المحلية ، وزير الري، بخصوص تأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى الغير مؤهل والمعرض للانهيار ، نتيجة الاندفاعات المتزايدة للمياه بعد الانقطاعات في المحاجر المخزن بها كميات كبيرة من المياه.وكذلك الفتحات الغير قانونية في ترعة كوم أمبو ، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة مما يعرض أهالي قرية غمازة الكبرى والقرى المجاورة لها للخطر.

النائبة أسماء سعد الجمال طلب احاطة وزير الري مخر السـيل مركز الصف الجيزة

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