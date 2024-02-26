محمود بدر يطالب بدخول المتخللات ضمن الحيز العمراني واعتماد أحوزة المدن والقرى

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن دخول المتخللات ضمن الأحوزة العمرانية، وكذلك تحديد أحوزة عمرانية جديدة في المدن والقري في ضوء قانون التصالح على مخالفات البناء.

وقال نائب التنسيقية في طلب الإحاطة: إنه صدر عن مجلس النواب قانون التصالح الجديد والذي أرى أنه لن يكتمل إلا في ضوء استيعاب المحافظات والمدن للمتخللات والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من الأماكن العمرانيةالجديدة التي سيتم التصالح عليها.

وتابع: "هذا سيكون بمثابة مكافأة للمواطنين الذين رفضوا البناء وفضلوا الالتزام بالقوانين وعدم البناء على الأراضي الزراعية أو المخالفة"، طالبا سرعة إحالة طلب الإحاطة للمناقشة في أقرب جلسة.