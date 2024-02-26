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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب فريق الشباب: مصطفى أبو الخير حالته مستقرة.. ويخضع للملاحظة 24 ساعة

صدى البلد

 


الدكتور علاء مأمون، طبيب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2003، أكد أن مصطفي أبو الخير لاعب الفريق استقرت حالته الصحية وبدأ في التعافي من الارتجاج الذي تعرض له، وأنه سيظل في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، وسوف يغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.

وكانت الفحوصات الطبية للاعب قد أكدت تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ وكسر في الأنف، وذلك بعد سقوطه على أرض الملعب في مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب، والتي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيًّا.

يذكر أن أبو الخير سقط على أرض الملعب في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الاتحاد، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، قبل أن تصطدم قدم لاعب الاتحاد بوجهه مما تسبب في إصابته.

الفحوصات الطبية دوري الجمهورية للشباب دورى الجمهورية مصطفى أبو الخير

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