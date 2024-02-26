لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد للمشاركة في "أهلًا رمضان"

عقدت غرفة القاهرة التجارية من خلال لجنة سيدات الأعمال اجتماعًا لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وسبل المشاركة في معارض أهلًا رمضان التي ستنظمها الغرفة.

حضر الاجتماع أيمن العشري رئيس الغرفة، الدكتورة نجلاء النجار رئيس لجنة سيدات الأعمال بمشاركة سيد النواوي نائب رئيس الغرفة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد.

وأكد "العشري" علي أهمية مشاركة اللجنة في المعارض والاستعداد لاحتفالية عيد الأم المنتظر تنظيمها وتكريم عدد من الأمهات المثاليات مؤكدًا دعمه للجنة وأنشطتها مطالبًا بتوسيع دائرة عدد المكرمين من الأمهات المثاليات.

وقالت النجار إن مشاركة اللجنة في معرض أهلًا رمضان ستكون متميزة هذا العام بعرض منتجاتهن في أماكن تم تخصيصها لمنتسبي اللجنة بالمعرض بحيث يتم تقديم أكبر نسبة خصم علي المنتجات للمواطنين لتحقيق الهدف من المشاركة في المعرض في ظل تخصيص هذه الأماكن بالمعرض بالمجان.

وأضافت أنه بجانب الاستعداد للمشاركة في المعرض يتم الاستعداد حاليًا لاحتفالية عيد الأم واختيار الأمهات المثاليات لتكريمهن وهو ما يتم وضع آلية التنفيذ له حاليًا.