وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لبحث اتفاق الهدنة في غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء في نبأ عاجل لها، بتوجه وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة أن إسرائيل تتعرض لضغوط من واشنطن للموافقة على هدنة قريبًا في غزة.

ووفقًا لتقارير، ستلعب إسرائيل دورا ضئيلا في اجتماع الدوحة، وستقتصر المحادثات أساسا على مناقشة الجوانب التقنية لوقف إطلاق النار المؤقت المحتمل، مثل حجم المساعدات الإنسانية؛ حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المتوقع أيضا أن تركز المحادثات على تحديد الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين المؤهلين للإفراج عنهم إذا تم الاتفاق على صفقة.

وفي حديثه إلى موقع "واي نت" العبري، قال مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، إنه "من المستحيل معرفة" رأي حماس في أحدث مخطط لصفقة الرهائن، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح الصفقة جاهزة، ولكن "الاتجاه إيجابي".