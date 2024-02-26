قبل مباراة الأهلي وبلدية المحلة.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجمهور

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة الأهلي و بلدية المحلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : توقعاتك لمباراة الأهلي - بلدية المحلة ، الدوري المصري .

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، اليوم السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وتأهل الأهلي برصيد ٩ نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٨ نقاط، وشباب بلوزداد ثالثا برصيد ٥ نقاط، وميدياما الغاني متذيل الترتيب برصيد ٤ نقاط.

ويتبقى لقاء وحيد للجولة السادسة من المجموعة الرابعة ويتحدد ترتيب الأول والثاني بين النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في القاهرة.

وتغلب فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.