جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين أنه ضرب المزيد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك الموقع الذي أطلقت منه عشرات الصواريخ على مرتفعات الجولان.

أضاف جيش الاحتلال أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية في عيتا الشعب شملت مباني تستخدمها الحركة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أشار إلى أن موقع إطلاق الصواريخ الذي أطلق منه حزب الله نحو 60 صاروخا على الجولان كان يقع في قرية كوكبا، وقد قصفته طائرة إسرائيلية مقاتلة أيضا.

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن دبابة قصفت أيضًا مبنى يستخدمه حزب الله في كفركلا في وقت سابق اليوم.