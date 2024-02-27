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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

صدى البلد

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” من بطولة الفنان مصطفي شعبان ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وانضمت كل من الفنانة سلوى خطاب والفنانة انتصار الى فريق عمل مسلسل “المعلم”، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني القادم.

وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “المعلم”، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضي مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبي

 

 

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