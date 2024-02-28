الحمل يواجه قلقا وحيرة.. خبيرة أبراج توضح حظك اليوم| شاهد

كشفت سوينا الحبال، خبيرة الأبراج، عن حظوظ بعض الأبراج اليوم، معلقة "برج الحمل يواجه قلقا وحيرة وانتظار شيء يشعره بالتوتر، لذا يجب التخلص من المشاعر السلبية".

وقالت سونيا الحبال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أن برج الثور، يواجه فقدان ثقة بشخص لا يتوقع منه الخيانة، فجيب أن يكون حذرا، أما أصحاب برج الجوزاء، فأنه سيكون هناك دعم مادي يأتي إليهم يشعرهم بالسعادة.



وتابعت خبيرة الأبراج، أن برج السرطان، تصيبه حيرة الاختيار، لذا يجب عدم التسرع في إتخاذ القرارات، أما برج الأسد يصحل على قسط من الراحة والترفيه اليوم.



وأشارت سونيا الحبال إلى أنه على صعيد برج العذراء، فأنه يكون لديه سفر أو تحرك وانتقال وتيسير أمور كانت معلقة، بفيما يكون حظ برج الميزان هو الانتقال لمنزل جديد يشعره بالسعادة والإستقرار.