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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان لوقف تصدير اللحوم البلدية بعد ارتفاع أسعارها بالداخل ‏

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن ، لا سيما ‏مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ‏

وتساءل " طنطاوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : هل التصريحات التى أدلى بها أحد المسئولين بالغرف التجارية بأن السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم هو تصديرها للخارج ؟ مؤكداً أنه من غير المنطقى أن نكون دولة مستوردة للحوم ونقوم بتصديرها فى نفس الوقت.

وطالب النائب خالد طنطاوى بختم اللحوم المستوردة بختم ‏مختلف عن اللحوم البلدية وذلك لأن توحيد الختم يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية مشيراً إلى أن المسئول بالغرف التجارية أكد تراوح أسعار اللحوم المستوردة من دولة تشاد والسودان وجيبوتي المطروحة بمنافذ أمان ووزارة الزراعة ‏بين 350 إلى 370 جنيه، بينما تباع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مقابل 250 جنيها وأنه يجب توحيد سعر بيع اللحوم المستورة.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن بيع سعر كيلو اللحوم الحمراء ارتفع فيما بين 400 جنيه و 500 جنيه وهذه الأسعار مرتفعة للغاية ، مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لوضع أسعار استرشادية للحوم مع تشديد الرقابة على محال الجزارة وإلزام الجزارين بالأسعار التى تحددها الحكومة خاصة أن الاسعار تتفاوت فيما بين جزار وآخر داخل نفس المنطقة باسعار كبيرة تتراوح زيادتها فى الكيلو الواحد فيما بين 100 جنيه و 300 جنيه.

الحكومة الارتفاعات الجنونية أسعار اللحوم الحمراء الدواجن شهر رمضان المبارك

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