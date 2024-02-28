إعدام لحوم ومنتجات غير صالحة في حملة تموينية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا برئاسة رحاب المزين رئيس المجلس بالتنسيق مع الإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري "اللجان الخماسية والحملات التموينية تستمر فى جهودها لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا.



وأسفرت عن إعدام 55 كيلو ( دهون + قلب + ارز بلبن + كاستر + زبادى + جبن رومى + شاورما + ارجل فراخ + رقبة فراخ ) غير صالح للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 12 محضرا لعدم حمل شهادة صحية وتم تحرير 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان التسعيرة وتم تحرير ومحضر لعدم وجود ترخيص

كما تم ضبط 40 كيلو لحمه لذبحها خارج السلخانة.

وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من هبه محمود حسن (نائب رئيس المركز) ، اميره عبد الجواد (مديرة التنمية الاقتصادية) ودكتورة سماء عبد الكريم طوسون (الطب البيطري) ودكتورة سالي سليمان (الطب البيطري ) دكتورة وداليا جبر (هيئة سلامة الغذاء).



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