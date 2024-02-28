ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

توقعات بمكاسب بنسبة 6.8% و5% خلال الشهر

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية، في وقت يتزايد احتمال تمديد تحالف أوبك + تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني.

وربحت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط لعقد أبريل 28 سنتاً، أو 0.36%، إلى 79.15 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.36%، إلى 83.97 دولار للبرميل.

وفقاً لمعهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. ارتفعت المخزونات في الولايات المتحدة مع انخفاض معدل معالجة المصافي للنفط الخام وتحويله إلى منتجات تامة الصنع في الأسابيع الأخيرة.

وتنتظر السوق أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات حكومية رسمية عن مخزونات الخام في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يحقق الخام الأمريكي والخام العالمي مكاسب بنسبة 6.8% و5% على التوالي خلال الشهر. ويتم تداول العقود الآجلة للشهر الأول بعلاوة للأشهر اللاحقة. عادة ما تكون علاوة التسليم الفوري على التسليم اللاحق علامة على تضييق سوق النفط الخام.

إلى ذلك، يدرس تحالف أوبك+ تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأن الخفض سيبقى لنهاية العام، وفق وكالة رويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر الماضي على تخفيضات طوعية، تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً، خلال الربع الأول من العام الجاري.