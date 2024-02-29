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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس الغرفة التجارية بسوهاج ووكيل التموين لمعارض أهلا رمضان

صدى البلد

قام النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بجولة تفقدية لمعارض أهلا رمضان اليوم الخميس برفقته محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج .

وقام أبو الوفا، بزيارة تفقدية لثلاثة معارض وهي معرض ميدان العارف ومعرض جرجاوية ومعرض منطقة سيتي والتي شهدت إقبالا كبيراً من الأهالي علي الشراء في ظل وجود تخفيضات تترواح من 20% إلي 30% .

وقال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن 3 معارض التي تم زيارتهم ضمن 12 معرض مزمع افتتاحهم بمحافظة سوهاج موزعة علي جميع المراكز استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف أبو الوفا، خلال الجولة التفقدية، أنه جميع السلع الاستراتيجية والأساسية متوفرة بالمعارض بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن الغرفة حالياً تستعد لافتتاح باقي المعارض قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح أبو الوفا، أن وكيل اول وزارة التموين محمد إبراهيم أكد أنه تم توفير نحو 4000 طن من السكر لمحافظة سوهاج، معقبا علي تصريحه بأن تلك الكمية كافية حتي نهاية شهر رمضان لتغطية سوهاج بالكامل.

وأشار رئيس الغرفة، أن جميع السلع الأساسية متوفرة بأقل الاسعار حيث سجل سعر السكر نحو 27 جنيها فيما سجل سعر الزيت نحو 65 جنيها وسجل سعر الارز نحو 30 جنيها وسجل سعر المكرونه نحو 27 جنيها للكيلو الواحد وسجل سعر العدس نحو 65 جنيها وسجل سعر الفاصوليا نحو 91 جنيها وسجل سعر اللحوم نحو 300 جنيه وسجلت أسعار اللحوم السوداني نحو 250 جنيها فيما سجل سعر الفراخ المجمدة نحو 100 جنيه للدجاجة الواحدة وسجل سعر البلح نحو 35 جنيها وحتي 45 جنيها، وكذلك ياميش رمضان.

وأضاف أبو الوفا، أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وسلاسل التجزئة والسيارات المتنقلة نحو 20 سيارة والتي تساهم في الوصول لجميع السلع لجميع المناطق البعيده في المحافظة.

وأكد أبو الوفا، أن تراجع أسعار الدولار سوف تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية في السوق وقبل حلول شهر رمضان خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء بإعداد خطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف،بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها.

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