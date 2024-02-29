وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد للعمليات في رفح

أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يواف جالانت اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يستعد لعمليات في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وجاءت تصريحات جالانت خلال جولة في شمال غزة في وقت سابق اليوم، موضحا أن جيش الاحتلال يستعد لعملياته في رفح وفي مناطق الجزء الأوسط من القطاع حيث لم يقم الجيش الإسرائيلي بعمليات على الأرض بعد، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف “نحن نضيق الخناق على حماس، و نستعد للعمل في رفح، وكذلك في وسط غزة، من أجل الوصول إلى المرحلة التالية التي سنقررها حسب أولوياتنا".

وتابع “نحن نستخدم المعلومات التي حصلنا عليها من أرشيفات حماس، هناك كميات هائلة من المعلومات التي جلبناها من الأماكن التي وصلنا إليها، أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة والخوادم وأشياء أخرى كل هذه المعلومات يتم فك شفرتها، وتستخدم من أجل تدمير الأنفاق ومراكز حماس”.

وقال جالانت إن شبكة أنفاق حماس، التي تستخدمها الحركة لمحاربة إسرائيل والفرار، “تتحول شيئا فشيئا إلى فخ”، مضيفا أن الحرب في غزة لن تنتهي حتى يتم تفكيك حماس، وأن إسرائيل لن تقدم سوى تنازلات مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.