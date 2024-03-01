خبير لوائح يكشف مكاسب الأهلي والزمالك بعد تسديد غرامة كهربا

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن نهاية الأزمة الشهيرة بين النادي الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا، بعدما سدد الأخير الغرامة التي وقعت عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏ثمار عودة العلاقات الطيبة بين إدارة الأهلى و الزمالك هو تسديد كهربا للغرامة لنادى الزمالك"



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.