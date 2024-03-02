بقيادة وائل رياض.. تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة وائل رياض.
وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالآتي:
وائل رياض المدير الفني
علاء عبده المدرب العام
أحمد رؤوف المدرب المساعد
أيمن طاهر مدرب حراس المرمي
قاسم قدري مخطط أحمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة وائل رياض.
وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالآتي:
وائل رياض المدير الفني
علاء عبده المدرب العام
أحمد رؤوف المدرب المساعد
أيمن طاهر مدرب حراس المرمي
قاسم قدري مخطط أحمال
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