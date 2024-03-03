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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعبه نمطي.. تعليق مثير من خالد الغندور على أداء عبد الله السعيد

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي اداء عبد للله السعيد مع نادي الزمالك في الفترة الاخيرة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية :"
وعبد الله السعيد لعبه نمطي حتى الآن، ما يُميز السعيد عن باقي لاعبي مصر أن عنده رؤية ويربط بين الخطوط ويُسدد من خارج المنطقة، لكنه يلعب الكرة السهلة الآن يُمرر يمينًا ويسارًا ولم يفعل الأمور المختلفة، وأعتقد المباراة القادمة أمام الأهلي سيظهر معدن اللاعبين الكبار، وعبد الله منهم.".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

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