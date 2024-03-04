السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

تنطلق السيارة كيا جراند سيراتو 2024 من خلال 3 فئات، الأولى LX FO والثانية EX CAM، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات HIGHLINE، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,449,900 جنيه، وبتصميم السيدان الشهير.

وتعتمد السيارة كيا جراند سيراتو 2024 فنياً على 1600 CC، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

كيا جراند سيراتو 2024

وتستخدم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو 2024

وتأتي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بعدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، انذار، ريموت تحكم، فتحة سقف كهربائية، اضاءةLED ، مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية LED، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم.

كيا جراند سيراتو 2024

وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 على قفل مركزي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية، كاميرا، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي.

كيا جراند سيراتو 2024

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية في مصر

أول فئة LX FO موديل 2024 بقيمة قدرها 1,449,900 جنيه.

ثاني فئة EX CAM موديل 2024 بقيمة قدرها 1,549,900 جنيه.

ثالث فئة HIGHLINE موديل 2024 بقيمة قدرها 1,649,900 جنيه.