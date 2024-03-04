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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفةالتجارية فى حوار لـ"صدى البلد" .. 350 ألف جنيه انخفاضا لأسعار الـ«أوفر برايس».. أرخص 5 عربيات «زيرو» في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفةالتجارية في حوار لـ"صدى البلد ": مشروع رأس الحكمة طوق النجاة للاقتصاد المصري.. ولابد من اتخاذ قرارات لصالح السوق المحلي

يعاني سوق السيارات المصرى منذ سنوات من نقص حاد فى أعداد السيارات والعديد من الأزمات العالمية المتتالية التى ضربته وأثرت على أدائه، ما جعل هناك حالة من الارتباك الداخلى وزيادة مستمرة حتى يومنا هذا فى أسعار السيارات سواء الجديدة " زيرو " والمستعملة .

 

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الانترنت تحت مفهوم الـ"زيرو"، عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، حيث وصل سعرها إلى مليون و200 ألف جنيه، على الرغم أن سعر السيارة منذ اسبوع تقريبًا كان يبلغ مليون و350 ألف جنيه.

 

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

شهدت السيارة نيسان سنترا موديل 2024، تراجعًا في قيمة الأوفر برايس الـ"غير رسمية"، بقيمة بلغت 350 ألف جنيه، وذلك عن الفئة كاملة التجهيزات والتي وصلت إلى مليون و500 ألف كسعر سوقي.

 

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

تشهد قائمة سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، حالة من الثبات السعرى عن جميع طرازاتها المطروحة محليًا، ومنها النسخة اتراج موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة تعمل شعار العلامة التجارية اليابانية في مصر.

 

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات بين السيدان والهاشتباك والرياضية، إلى جانب اختلاف الخطط السعرية أيضا، والتي تشكل أهمية كبيرة في العملية الشرائية.

 

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2024، من اشهر السيارات المطروحة بالسوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى انتشرها، وظهرت احدى هذه السيارة تحت فئة SUPER SALON عالية التجهيزات، للبيع على الانترنت "بحالة الزيرو".

 

السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

تنطلق السيارة كيا جراند سيراتو 2024 من خلال 3 فئات، الأولى LX FO والثانية EX CAM، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات HIGHLINE، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,449,900 جنيه، وبتصميم السيدان الشهير.

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