بشائر رأس الحكمة .. مفاجأة في أسعار السيارات بالسوق المصري

أبرمت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب الإماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

وعلى أثر هذه الاتفاقية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في الاستثمار الأجنبي بمصر، بدأت الانخفاضات تضرب أسعار الكثير من السلع في السوق المصري مع توقعات بانخفاضات متتالية، مع اختفاء تدريجي للسوق السوداء للدولار ، وهبوط قوى للأخضر.

كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تلقى الدفعة الأولى من أموال صفقة مشروع (رأس الحكمة) من دولة الإمارات ، وأن البنك سيتلقى بعد غد الجمعة دفعة أخرى من هذه الأموال.

مشروع رأس الحكمة

ووجه السيسي ، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، الشكر لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد على هذه الجهود .. قائلا : "إنه لا توجد دولة تقوم بدفع 35 مليار دولار في شراكة في فترة لا تتجاوز الشهرين".

سوق السيارات

وعلي اثر ذلك شهد السوق المحلى للسيارات تحركات فى اسعار البيع والشراء سواء للمركبات " الزيرو " او المستعملة ، وخلال التقرير التالى نرصد تصريحات خبراء ورابطة التجار والشعبة العامة ، عن مدى اهمية مشروع " رأس الحكمة " وتأثيرها على الاسواق خلال الفترة القادمة .

- هبوط الاسعار واستقرار بسوق السيارات

المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان المركبات انخفضت اسعارها بنسب تراوحت من 5% الى 10% ، وهذا النسب تعتبر طبيعية لانها تعتبر سلع باهظة الثمن وايضا النسب المئوية للانخفاض مرتفعة .

واضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" ، ان انخفاض اسعار السيارات جاء للسيارات " الزيرو" محلية الصنع بشكل اكبر ، وبالتبعية السيارات داخل سوق المستعمل لانها تتأثر على الفور بأى انخفاضات للسيارات الجديدة.

سوق السيارات

وتابع أبو المجد ان السوق المصرى للسيارات سيشهد فترة قادمة مستقرة فى الاسعار السيارات بعد انخفاضها بهذه النسب الكبيرة ، وفى حال انخفاضها باكثر من ذلك ، فلابد ان يكون هناك عملية تدبير للعملة الصعبة فى البنوك المصرية .

- خفض الاسعار و فرص الشراء

أما المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، فأشاد بمشروع رأس الحكمة ، وانه يتمنى الاستمرارية فى مستوى الاسعار التى وصلت لها الاسواق بناء على الاطمئنان النفسى والثقة بالنسبة للعملة.

المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية

واضاف عضو الشعبة العامة للسيارات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان اكبر نشاطين داخل السوق المصرى تم خفض اسعارهم هم الذهب والسيارات ، وشعر بهم المواطن المصرى .

وتابع السبع ، ان الفرصة الان متاحة للأشخاص الذين يريدون شراء سيارات بسبب انخفاضها باسعار معقولة وجيدة ، مؤكدا انهم سارعوا فى تخفيض اسعار السيارات والبضائع التى كلفتهم اسعار مرتفعة على اساس الفرصة البديلة ، مع استمرارية الاعتماد على سعر معقول للعملة الاجنبية.

سوق السيارات

وأوضح السبع ، كل تاجر لديه حسباته ، هناك البعض لم يخفض اسعاره وهو حر فى ذلك ، لكن الواقعي والمنطقى والعادل تخفيض جزء حتى لو الشخص بيخسر لانه سيعوضه بعد ذلك .

واكد عضو الشعبة العامة للسيارات ، ان الانخفاض بأسعار السيارات فى حدود من 10 الى 12 % من يوم التوقيع على العقد الصفقة يوم الجمعة الماضية ولكن من يوم الاعلان عن الصفقة فى اول فبراير الانخفاض وصل الى 20 % حتى يومنا هذا.

اما عن الأوفربرايس ، فقال السبع انه لا يوجد شيء يسمى بذلك الان ، لان كل شخص لديه تكلفته ويفتح الاعتماد بطريقة معينه ويشتري الدولار بسعر معين ويفتح نموذج اربعة بسعر معينة ولديه تكلفة ضريبية وفروقات أسعار بطريقة معينة فليس هناك سعر ثابت يبنى عليه.

الأوفربرايس والأسعار الرسمية

ومن جانب آخر قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق ، بمجرد الاعلان عن الصفقة تلاحظ هبوط الدولار فى السوق الرمادية وكذلك سعر الذهب وايضا ادى ذلك بالتبعية الى هبوط اسعار الأوفربرايس وليس اسعار السيارات.

اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق

واوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، فبالنسبة للسيارات الاقتصادية تتراوح الانخفاضات ما بين 50 الف الى 150 الف وتتجاوز ذلك فى بعض الاحيان ، اما عن السيارات الفارهة فهبطت اسعارها بمبالغ تجاوزت النصف مليون جنيه .

واضاف مصطفى، ان هناك بعض المعارض توقفت عن البيع حتى وضوح الرؤية ، ولكن بعد اعلان رئيس الجمهورية عن وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة إلى البنوك المصرية اليوم، سيكون هناك هبوط فى أسعار جميع السلع وليس اسعار السيارات فقط.

صناعة السيارات

وتوقع المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق فى وقت قريب مع الاستمرارية أن تتلاشى ظاهرة الأوفربرايس، أما عن عودة الأسعار الرسمية الى معدلاتها الطبيعية قبل الازمة الطاحنة التى حدثت فلن تتم الا عند السماح بفتح الاعتمادات المستندية لاجراء عمليات الاستيراد للسيارات الكاملة ومكونات المستوردة اللازمة لانتاج السيارات فى مصانع السيارات المحلية فى مصر ، وذلك سيكون هناك تأثير على الاسعار الاصلى ذاته.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أضخم صفقة استثمار اجنبي في مصر والخاصة برأس الحكمة في الساحل الشمال، لافتا إلى أن تنمية رأس الحكمة يأتي ضمن خطة الدولة 2052.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية ان الخطة حددت الساحل الشمالي منطقة واعدة تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية

والمخطط حدد النجيلة وسيدي براني والعلمين ورأس الحكمة لإقامة مدن سكنية وليس سياحية مشيرا الي ان تم تطوير طرق الساحل لهذه المشروعات.

سوق السيارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الامارات وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري ويقضي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية.