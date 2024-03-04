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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: لا بد من وجود وضوح ومصارحة في ملف محمد صلاح

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن رحيل أي لاعب عن ناديه يجب أن يكون بـ(شياكة) مبديا استيائه الشديد من تصريحات ناصر ماهر لاعب الزمالك بعد رحيله عن نادي فيوتشر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لابد من وجود وضوح ومصارحة في ملف محمد صلاح، خصوصا أن تصريحات التوأم حسام وإبراهيم حسن والهجوم ضد اللاعب في القنوات التليفزيونية خلال أمم إفريقيا بالتأكيد تركت أثر سلبي لدى اللاعب".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حديث مفتوح بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وتصريحات إبراهيم حسن بشأن تقييم موقف اللاعب غير جيدة".

وواصل: "قضية خالد بوطيب مع الزمالك هي القضية الأكثر تعقيدًا، كما أن الغرامة المفروضة على النادي كبيرة جدا، وكان النادي عليه ضم المزيد من الصفقات في حراسة المرمى والدفاع والمهاجم الصريح، خصوصا مع احتمالات ايقاف القيد مجددا".

وأشار إلى أن حديث حسين لبيب رئيس الزمالك تمهيدا لامكانية ايقاف القيد مجددا بسبب قضية خالد بوطيب، وهناك قضايا اخرى مثل فرجاني ساسي وجايمي باتشيكو، رغم المجهودات القوية من جانب مجلس الادارة في تسديد الرواتب والمستحقات لكل اللاعبين والمدربين في النادي.

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