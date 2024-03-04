عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني: مواجهة الزمالك فخر لنا ونتمنى الفوز عليه

صدى البلد

علق المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني علي  مباراته مع نادي الزمالك مع اللاعب أحمد حسن عبر برنامجه المذاع “الكابتن”.

 

وقال المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني عبر تصريحاته: “مواجهة الزمالك فخر لنا  ونتمنى الفوز عليه”.

 

وقد  أعلن نادي الزمالك، أنه تم إلغاء مباراته بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفريق سوار الغيني، التي كان مقررا لها في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضحت أن إلغاء المباراة، جاء؛ بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

أول قرار من نادي الزمالك بعد إلغاء مباراة سوار الغيني

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شركة تذكرتي ستعيد ثمن التذاكر للجماهير خلال 3 أيام عمل بعد إلغاء المباراة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله

متى؟.. أسامة حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا من الأهلي

مستقر منذ عام.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

حكم العطر في نهار رمضان .. احذر منه بهذه الحالة

تصل إلى نصف مليون جنيه أو الحبس.. عقوبة المتلاعبين بأسعار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل إلى 50% بمناسبة رمضان في هذه الأماكن

نشرة المرأة والصحة: خست أوي.. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا.. وزوجة ماجد المصري بفستان جريء جدا تصدم الجمهور.. ورانيا يوسف وحلا شيحة بملابس لا تتوقعها

جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ