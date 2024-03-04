المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني: مواجهة الزمالك فخر لنا ونتمنى الفوز عليه

علق المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني علي مباراته مع نادي الزمالك مع اللاعب أحمد حسن عبر برنامجه المذاع “الكابتن”.

وقال المدير التنفيذي لنادي سوار الغيني عبر تصريحاته: “مواجهة الزمالك فخر لنا ونتمنى الفوز عليه”.

وقد أعلن نادي الزمالك، أنه تم إلغاء مباراته بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفريق سوار الغيني، التي كان مقررا لها في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضحت أن إلغاء المباراة، جاء؛ بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

أول قرار من نادي الزمالك بعد إلغاء مباراة سوار الغيني

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شركة تذكرتي ستعيد ثمن التذاكر للجماهير خلال 3 أيام عمل بعد إلغاء المباراة.