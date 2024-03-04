فرج عامر يوجه رسالة خاصة لمتابعيه عبر إنستجرام ..تفاصيل

وجه المهندس فرج عامر رسالة خاصة إلى متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"الأصدقاء الأوفياء كاليد والعين ،إذا تألمت اليد بكت العين ، وإذا بكت العين مسحتها اليد".

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة لاعب الاسماعيلي السابق في الانتقال للأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “اياد العسقلاني المساك الذي اشتراه نادي روسي من الاسماعيلي ، بمبلغ ٩٥٠ الف يورو ، اعلن ان النادي الأهلي يرغب في شراءه من النادي الروسي ، واللاعب ابدي رغبة شديدة في العودة للدوري المصري واللعب للاهلي لان ذلك هو حلم حياته”.