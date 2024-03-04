عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بنحافة ملحوظة.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت ميس حمدان في الصورة بنحافة ملحوظة وإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل مشاركتها في فيلم «السيستم»، مردفة: «دوري في الفيلم مشهد واحد آخر الفيلم وهو عبارة عن دور فتاة ليل».

وأوضحت ميس حمدان خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مخرج فيلم السيستم، نجح في توظيف كل المشاركين في الفيلم، مشيرة إلى أن هذا الأمر ظهر جليا في أدوار الفنان طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي.

وتابعت ميس حمدان: «هظهر في فيلم السيستم كام دقيقة بس، علشان أساعد الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حيرته تجاه الفتاة التي يحبها، كما سأوجه له عدة نصائح غير متوقعة كونها فتاة دليل».

وعن سبب قلة أعمالها الفنية، أشارت ميس حمدان إلى أن هناك مجموعة من الظروف التي بعدتها عن الساحة الفنية، ولكن الفترة المقبلة ستشهد عودتها تدريجيا مرة أخرى للساحة الفنية.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مفاجأة عن حل أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. تفاصيل

وزير الإسكان: إقبال كبير من المستثمرين والشركات للتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"

زلزال يضرب أكبر مدينة في كازاخستان وإطلاق صفارات الإنذار| صور

قرار عاجل لـ الصين بشأن المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس مجلس الدولة

رمضان 2024 يبدأ الأحد.. فاغتنمه بهذه الصلاة في أول ساعة وصمه باليوم التالي

سؤال برلماني بشأن آليات التوعية بجرائم الإبتزاز الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ