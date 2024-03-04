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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة وديبرتسين المجرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت فعاليات المنتدى الأكاديمي العلمى الأول بين مصر والمجر الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة (كلية الزراعة)، وجامعة ديبرتسن المجرية (معهد نيرغهازا للبحوث الزراعية والمزرعة التعليمية).

وقع مذكرة التفاهم  الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية نيابة عن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، ومن الجانب المجري دكتور زولتان دوبيكزى رئيس جامعة ديبرتسين.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي بين المؤسستين، والتعاون فى أنشطة البحث العلمي ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والبحوث الزراعية، وفقا لاحتياجات وأولويات كل مؤسسة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

ويتضمن الاتفاق التعاون بين الطرفين فى تنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، وتصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، وتنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والتعاون فى المشروعات البحثية المشتركة، والنشر الدولى بالمجلات العلمية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الثقافية.

كما ينص الاتفاق على تشجيع التبادل بين الطرفين على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتبادل طلاب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وطلاب الدراسات العليا والباحثين، بالإضافة إلى التعاون فى الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وشهدت فعاليات المنتدى عدة جلسات للحوار بحضور قيادات وخبراء التعليم العالي من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلى المشترك فى التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن المنتدى جلسة بعنوان "المشهد البحثي في مصر" وترأسها دكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، لبحث سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين.

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التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع مذكرة التفاهم رئيس جامعة المنصورة شئون الدراسات العليا مشروعات البحثية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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