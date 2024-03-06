قرار عاجل من محافظ القليوبية بواقعة مقتـ ـل طالب على يد زميله داخل مدرسة

قرّر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اتخاذ كافة الإجراءات بشأن واقعة وفاة أحد الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور بطوخ.

ووجه محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه كل من مدير المدرسة والمشرف العام، وإحالتهما إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

من ناحية أخرى كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها المديرية وقوع مشاجرة بين الطالب وطالب أخر بالصف الثاني الثانوي خارج سور المدرسة، وقام الطالبان بالتسلل إلى المدرسة من خلال القفز من أعلى السور إلى داخل المدرسة، وعلى أثر مواصلة المشاجرة بينهما، تعدى الطالب مرتكب الواقعة على زميله بآلة حادة مما أدى إلى إصابة الطالب المعتدى عليه بقطع جرحى في الرقبة ووفاته.

كما أحالت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق.