فرج عامر ينتقد أداء قطبي الكرة المصرية فى نهائي كاس مصر

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الاهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك في والمملكة العربية السعودية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "الشوط الاول من مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر لكرة القدم المقام حاليا فى الرياض خلا من اي لمحات فنية كروية، ارجو ألا تستمر المباراة علي هذة الوتيرة في الشوط الثاني"

تشكيل الأهلي

و جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم وليد (نيدفيد).

في خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الزمالك

بينما جاء نشكيل الزمالك أمام الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

في خط الوسط: دونجا - عبد الله السعيد - أوباما.

في خط الهجوم: زيزو - مصطفى شلبي - ناصر منسي