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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون وزير المالية: إعلان موديز يدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبى لمصر

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أكد علاء عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، أن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتمانى لمصر مما يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وبالتالى نمو الناتج المحلى الإجمالى عبر دعم ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

وأضاف معاون وزير المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود الضبط المالى وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وأيضاً خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى متنوع بقطاعاته وقادر على جذب الاستثمارات.

 

وتابع معاون وزير المالية، أن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى،  يؤكد قوة إجراءات توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة لاحتواء التضخم والتى اتخذها البنك المركزى المصرى يوم الأربعاء الماضى.

 

 

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