عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين 18 مديرا ونوابا لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية بجامعة القاهرة

الخشت
الخشت

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 18 من مدراء ونواب مدراء لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة دخلت عصر الجيل الخامس واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات، أولًا في كلية الآداب، تجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر قائمًا بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، و الدكتورة سحر محمد فتحي عبد العليم قائمًا بأعمال مدير مركز التراث الشعبي،  والدكتورة خلود عبد الحفيظ محمد يعقوب قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الأرمينية، وتعيين الدكتورة آمال حامد زيان نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، وتعيين الدكتورة عالية حشمت محمد قاسم نائبًا لمدير مركز الثقافة الايبروأمريكية، وتعيين الدكتورة سامية حسين فهمي نائبًا لمدير مركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات.

وفي كلية الصيدلة، تم تعيين الدكتورة مروة طارق محمود الركايبى قائمًا بأعمال مدير مركز التكنولوجيا الحيوية، وتعيين الدكتور محمد حبيب محمد حبيب نائبًا لمدير مركز التكنولوجيا الحيوية.

وفي كلية الهندسة، تم تجديد تعيين الدكتور رباح يوسف عامر قائمًا بأعمال مدير بحوث الطاقة، وتجديد تعيين الدكتورة هبه أحمد حسن قائمًا بأعمال مدير مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية.

وفي كلية الدراسات الافريقية العليا، تم تعيين الدكتور أحمد أمل محمد أمام قائمًا بأعمال مدير مركز دراسات حوض النيل، وتعيين الدكتور محمد جلال حسين محمد نائبًا لمدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية.

وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، تم تعيين الدكتورة صفاء أحمد غنيم مديرًا لمركز العمران الإفريقي، وتعيين الدكتورة هبه نبيل عبد الحميد قائمًا بأعمال مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية.

وفي المعهد القومي لعلوم الليزر، تم تعيين الدكتور محمد سليمان عبد الستار خاطر قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الليزر، وتعيين الدكتور هيثم سمير عبد القادر أحمد محرم نائبًا لمدير مركز الليزر الطبي.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور أحمد رمضان محمد على قائمًا بأعمال مدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي بكلية الطب، وتعيين الدكتورة سالي سعد عبد الفتاح قاسم قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات البصرية والسمعية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة القاهرة الخشت الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ووحدات خدمية وبحثية وطبية القيادات الجامعية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

العثور على مجرة غامضة ميتة.. لماذا أثارت حيرة كل العلماء| شاهد

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

أخبار السيارات |اركب نيسان صني 2024... فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" بأرخص سعر..عربية عائلية بأقل من ثمنها.. مواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2024

الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوبي جنين بالضفة الغربية

الجيش الروسي: صد خمس هجمات أوكرانية على بحيرة ليمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

سيارات تعمل بالطاقة الكهروضوئية قريبا في الأسواق.. ما مميزاتها؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ