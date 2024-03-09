القبض على عصابة بالقاهرة تخصصت فى تزييف العملات المالية وترويجها

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية وترويجها .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بترويج العملات المالية المزورة وإستخدمها فى شراء المنتجات ، تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة .

وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية ، وشقيقه مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون ، أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.