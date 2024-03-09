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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة بالقاهرة تخصصت فى تزييف العملات المالية وترويجها

تزوير
تزوير

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية وترويجها .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بترويج العملات المالية المزورة وإستخدمها فى شراء المنتجات ، تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة .

وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية ، وشقيقه مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون ، أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التزوير القبض على عصابة القاهرة تزييف العملات تشكيل عصابى تزوير مديرية أمن القاهرة

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