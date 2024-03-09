بعد التعويم.. تقارير عالمية تنصح بالاستثمار في مصر

علقت رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا وأبرزها تحرير سعر الصرف.

وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنا ننتظر تواجد سيولة ووفرة دولارية لإجراء التعويم وهذا ما حدث بالفعل في مصر ".

وأضافت رانيا يعقوب:" الرئيس السيسي يحمي محدودي الدخل والمواطنين خلال الأزمات الاقتصادية بحزم اجتماعية فورية ".

وتابعت رانيا يعقوب:" خلال الأيام الماضية هناك تقارير عالمية تنصح بالاستثمار في مصر وأن مصر فرصة جيدة للاستثمار وهذه نظرة إيجابية للاقتصاد المصري".

واكملت رانيا يعقوب:" الرئيس السيسي تحدث بصراحة ومكاشفة مع المواطن حول أسابب اتخاذ قرار تعويم الجنيه ".