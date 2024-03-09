عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التعويم.. تقارير عالمية تنصح بالاستثمار في مصر

صدى البلد

علقت رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا وأبرزها تحرير سعر الصرف.

 

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

التصديري للصناعات الهندسية: أتوقع سرعة تدبير الدولار بعد توحيد سعر الصرف

وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنا ننتظر تواجد سيولة ووفرة دولارية لإجراء التعويم وهذا ما حدث بالفعل في مصر ".

 

 وأضافت رانيا يعقوب:" الرئيس السيسي يحمي محدودي الدخل والمواطنين خلال الأزمات الاقتصادية بحزم اجتماعية فورية ".

 

 وتابعت رانيا يعقوب:" خلال الأيام الماضية هناك تقارير عالمية تنصح بالاستثمار في مصر وأن مصر فرصة جيدة للاستثمار وهذه نظرة إيجابية للاقتصاد المصري". 

 

واكملت رانيا يعقوب:" الرئيس السيسي تحدث بصراحة ومكاشفة مع المواطن حول أسابب اتخاذ قرار تعويم الجنيه ".

خبيرة الاقتصاد الاستثمار مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. أكثر من الابتهال إلى الله عز وجل

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

فيديو

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ