الجوانب المالية والإدارية.. ندوة بآداب بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الآداب ندوة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس حول الجوانب المالية والإدارية، وذلك تحت إشراف الدكتور محروس محمد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتورة عزة جوهري، والدكتور وزير عبد الوهاب، وكلاء الكلية.

حاضر في الندوة الدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي لرئيس الجامعة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الندوة تناولت التعريف بنظام البيرول، وإيضاح إجراءات الصرف والتحصيل، والدورة المستندية في الصرف والشراء ونظام التسويات والمراجعات المالية والقانونية.

كما تناولت الندوة الجوانب الإدارية مثل التسكين الوظيفي، ونظام تقييم الأداء الوظيفي، والعمل في البرامج الخاصة، وكيفية تقدير الاحتياجات والمستلزمات التعليمية مثل أجهزة الكمبيوتر والشاشات التفاعلية.