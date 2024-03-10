عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الانترلوك لـ 15 شارعا ومنطقة بديروط ضمن خطة التطوير

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تركيب الانترلوك لـ 15 شارع ومنطقة ضيقة بمدينة ديروط ضمن خطة التطوير والتجميل لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيرًا إلى متابعته الدورية والمستمرة لمراحل العمل والتوجيه بالإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين الضيقة بالمركز والحارات التي يصعب رصفها التي يقل عرضها عن 6 أمتار وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتطوير شوارع ديروط خاصة المنتهي منها أعمال المرافق كـ (الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب وخط التليفون والانترنت) لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتذليل العقبات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ضمن مبادرة "حياة كريمة" .. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتجميل ودهان للأعمدة والأسوار بمنطقة المنفذ بحي غرب


وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة خلف مستشفى ديروط المركزي، وجارى الانتهاء من (عزبة عبدالباقي، ومنطقة الصعايدة بشارع الشون، وشارع السوق، وخلف بنزايون، وشارع مخبز الحاج بكر، وخلف الإسعاف، وخلف المطافي امتداد البنزايون، ومنطقة القيسارية ، وشارع المساجد، وشارع الجامع الكبير، وشارع الأمير، وشارع مدرسة الإنجيلية، وشوارع الوسعة الغربية، ومنطقة القيسارية، وبجوار عمارة الببلاوي، وأمام المسجد السائح) وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 لتسهيل النقل والانتقال والمرور وذلك عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية قبل أعمال التركيب لافتًا إلى المتابعة والإشراف على الأعمال من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومسئولي الإشغالات والنظافة بالمركز مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة.

أسيوط أخبار أسيوط تركيب انترلوك بشوارع أسيوط تركيب بلاط الانترلوك تركيب انترلوك بديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

مدحت شلبي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن موديست

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة 33 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية بالقوصية وأبوتيج

أوقاف أسيوط تعلن خطة الأنشطة الدعوية خلال رمضان

ترشيحاتنا

محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد.. تفاصيل

صدمة جديدة للزمالك.. تطورات إصابة أحمد سيد زيزو

5 ملايين دولار .. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة |ما القصة؟

22 مليون جنيه.. الداخلية تصدم تجار الدولار من جديد

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

هل وضع العطر وتذوق الطعام من مبطلات الصيام؟ أزهري يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار موفرة غير تقليدية.. منيو السحور لسفرة رمضان

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

قصير وضيق|فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها بباريس يثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

فيديو

لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ